Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk değerlendirmelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüzgar nedeniyle zaman zaman müdahalede güçlük yaşanırken, ekipler alevlerin yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesine gelen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.