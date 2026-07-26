Adıyaman'da Beşpınar Mesire Alanı yakınında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çevredeki ağaçlık alana ulaşmaması için bölgede yoğun çalışma yürütülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Adıyaman merkez Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını kısa sürede yayıldı.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.