Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kubilay S. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.