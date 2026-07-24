Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerde eş zamanlı yürütülen uygulamaya 50 ekip ve 262 personel katıldı. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, aranan 1 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise kural ihlali tespit edilen sürücülere toplam 249 bin 209 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında il merkezi ve ilçelerde 19 sabit uygulama noktası, 56 park ve bahçe ile 12 konteyner kentte denetim yapıldı.

Uygulamalarda 2 bin 793 kişi, 648 araç ve 87 motosiklet kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 kişi yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 249 bin 209 lira idari para cezası kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, benzer uygulamaların il genelinde kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.