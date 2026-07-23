Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basında sansürün kaldırılışının Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Dişkaya, halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Gazetecilik mesleğinin kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük özveriyle yerine getirdiğini belirten Dişkaya, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasıyla birlikte demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Dişkaya, bu tarihin aynı zamanda halkın haber alma hakkının simgesi olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren önemli bir meslek olduğunu ifade eden Dişkaya, basın mensuplarının her şartta kamu adına görev yaptığını kaydetti.

Mesajında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren basın emekçilerini de anan Dişkaya, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Zeki Dişkaya, özgür, tarafsız ve ilkeli basının güçlü bir demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, görevini özveriyle sürdüren tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.