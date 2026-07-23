Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Kararı ile il millî eğitim müdürleri, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ve eğitim müfettişlerine yönelik ilave özel hizmet tazminatı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan düzenlemenin olumlu bir adım olduğunu belirten Demir, kapsamının dar tutulduğunu ve öngörülen tutarların eğitim yöneticilerinin uzun süredir dile getirdiği talepleri karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Kararı ile il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve belirli şartları taşıyan şube müdürlerine hizmet süresine göre 25 ve 50 puan ilave özel hizmet tazminatı öngörüldüğünü, ayrıca Ek Ders Esaslarında yapılan değişiklikle eğitim müfettişlerine haftalık 15 saat olmak üzere aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Yapılan düzenlemeyi önemsediklerini ifade eden Demir, bunun eğitim yöneticileri ile eğitim müfettişlerinin yıllardır yaşadığı mali hak kayıplarını gidermeye yetmeyeceğini söyledi.

Demir, taleplerinin il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, eğitim müfettişleri, eğitim müfettiş yardımcıları, fakülte sekreterleri, kamuda görev yapan tüm şube müdürleri ve dengi kadrolarda bulunan yöneticilerin tamamına 120 puan ilave özel hizmet tazminatı verilmesi olduğunu kaydetti.

Düzenlemenin aynı unvanda ve aynı sorumluluğu taşıyan çalışanlar arasında farklı uygulamalara neden olduğunu savunan Demir, bunun eşit işe eşit ücret anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Mehmet Demir, eğitim çalışanlarının görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli bir ücret sistemini hak ettiğini belirterek, 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinde yer aldığı şekliyle il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, şube müdürü ve dengi kadrolar ile üniversitelerde görev yapan fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri ve şube müdürlerinin tamamına 120 puan ilave özel hizmet tazminatı verilinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.