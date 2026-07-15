SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, temmuz ayında kamu emekçilerine yapılan maaş artışlarının yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve vergi kesintileri nedeniyle çalışanların alım gücünü artırmadığını belirterek, ücretlerin kısa sürede temel giderler karşısında eridiğini söyledi. Aydın, kamu emekçilerinin insanca yaşayabilecek bir ücret ve adil bir gelir politikası beklentisini yineledi.

SES Adıyaman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, temmuz ayı itibarıyla zamlı maaşların hesaplara yatırıldığı ancak çalışanların ekonomik sıkıntılarının devam ettiği ifade edildi. Aydın, maaşların elektrik, su, doğalgaz, kira, kredi, eğitim ve temel ihtiyaç harcamaları nedeniyle çalışanların cebine yansımadan tükendiğini dile getirdi.

BES-AR'ın Temmuz 2026 verilerine dikkat çeken Aydın, dört kişilik bir aile için açlık sınırının 48 bin 819 lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin 669 liraya ulaştığını hatırlattı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyetinin de 77 bin 801 lira olarak açıklandığını belirten Aydın, mevcut maaşların insanca yaşam koşullarının gerisinde kaldığını savundu.

Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının daha ilk gününden etkisini kaybettiğini ifade eden Aydın, kamu emekçilerinin alım gücünün yeniden düştüğünü belirterek, yaşanan tablonun çalışanları ekonomik açıdan daha da zorladığını söyledi.

Açıklamasında yetkili sendikal anlayışı da eleştiren Aydın, yıllardır imzalanan toplu sözleşmelerin kamu emekçilerinin beklentilerini karşılamadığını öne sürdü. Çalışanların her toplu sözleşme döneminde yeni umutlarla beklenti içine girdiğini ancak maaşların enflasyon ve vergi yükü karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini ifade etti.

KESK'in dile getirdiği yüzde 35 ek zam talebinin bir ayrıcalık değil, ücret kayıplarının telafisi için gerekli bir düzenleme olduğunu savunan Aydın, asıl sorunun yalnızca maaş artışı olmadığını; enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, toplu sözleşme düzeni ve çalışanların alım gücünü zayıflatan ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.

Aydın, kamu emekçilerinin insanca yaşayabilecek ücret, güvenceli çalışma koşulları, adil vergi sistemi ve gerçek anlamda toplu pazarlık hakkı talep ettiğini belirterek, bu talepler karşılanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.