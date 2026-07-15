Hedef Kızılelma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Gönder, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde iradesine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığını belirterek, bu mücadelenin milletin hafızasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesinin yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını dile getiren Gönder, Türk milletinin istiklâline ve devletinin bekasına sahip çıkma iradesini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Milletin o gece ortaya koyduğu kararlılığın, birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Gönder, hiçbir vesayet odağının millet iradesinin üzerinde olamayacağını vurguladı.

Mesajında Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelelerine de değinen Gönder, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Millî Mücadele'den 15 Temmuz'a kadar vatanın büyük fedakârlıklarla korunduğunu ifade etti. Ecdadın emaneti olan bu toprakların ve ay yıldızlı al bayrağın gelecek nesillere aynı bilinçle aktarılması gerektiğini söyledi.

"Vatan namustur, bayrak şereftir, devlet bekadır." sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Gönder, Türk milletinin köklü devlet geleneğinden aldığı güçle her türlü tehdide karşı geçmişte olduğu gibi gelecekte de tek yürek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Hedef Kızılelma Derneği olarak millî ve manevî değerlerine bağlı, tarih şuuru yüksek, vatanını ve milletini önceleyen nesiller yetiştirmeyi en önemli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirten Gönder, Kızılelma mefkûresinin Türk milletinin birlik ve dirliğini temsil ettiğini ifade etti.

Mesajının sonunda 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Gönder, kahraman gazilere de şükranlarını sunarak, milletin birlik ve beraberliğinin daima korunması temennisinde bulundu.