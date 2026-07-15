Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, temmuz ayıyla birlikte sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının önemli bir bölümünün üst vergi dilimlerine geçtiğini belirterek, maaşlarda yapılan artışların artan vergi kesintileri nedeniyle kısa sürede etkisini kaybettiğini söyledi. Vergi sisteminde adalet sağlanması gerektiğini ifade eden Karakuş, çalışanların gelir kaybını önleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük bölümünün yüzde 20 ve yüzde 27'lik gelir vergisi dilimlerine girdiğini belirten Karakuş, bu durumun çalışanların alım gücünü doğrudan olumsuz etkilediğini dile getirdi. Maaş artışlarının vergi kesintileri nedeniyle eridiğini ifade eden Karakuş, çalışanların ekonomik açıdan her geçen gün daha fazla zorlandığını söyledi.

Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Karakuş, "Kaşıkla verip kepçeyle almak, çalışanı enflasyon ve vergi yükü altında bırakmaktır. Vergide adalet istiyoruz. Çalışanların maaşları vergi dilimlerinde erimemelidir." ifadelerini kullandı.

Gelir vergisi oranlarının daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini belirten Karakuş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yılın ilk aylarından itibaren yüksek vergi dilimlerine girmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Fedakârca görev yapan çalışanların artan vergi yüküyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Türk Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Karakuş, çalışanların ekonomik kayıplarının giderilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Vergide adalet sağlanıncaya ve çalışanların maaşlarının enflasyon ile vergi kesintileri karşısında değer kaybetmesi önleninceye kadar taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.