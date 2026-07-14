Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'da millet iradesine yönelik darbe girişiminin Türk milletinin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti. Vali Küçük, o gece demokrasiye sahip çıkan Adıyamanlı vatandaşlara da teşekkür etti.

Vali Abdullah Küçük, 15 Temmuz'un Türkiye'nin bağımsızlığına, devletin bekasına, demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain bir darbe girişimi olduğunu belirterek, milletin ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin bu girişimi sonuçsuz bıraktığını ifade etti.

Mesajında 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anan Küçük, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletine, bayrağına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Küçük, milletin o gece gösterdiği direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını kaydetti.

15 Temmuz'un birlik ve beraberlik ruhuyla yazılmış büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Vali Küçük, milletin tanklardan, uçaklardan ve silahlardan daha güçlü olan iradesini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Vali Abdullah Küçük, mesajının sonunda 15 Temmuz gecesinden itibaren milli iradeye sahip çıkarak darbeye karşı kararlı duruş sergileyen Adıyamanlılara teşekkür ederek, Allah'tan millete bir daha benzer ihanet geceleri yaşatmamasını diledi.

Bu haberi PERRE'den ayıran en önemli nokta, Vali'nin Adıyamanlı vatandaşlara teşekkürünü merkeze alması. Böylece hem özgün olur hem de doğrudan resmî açıklamayı esas almış olursun.