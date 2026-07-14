TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. FETÖ'nün darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini ifade eden Babar, birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Yusuf Babar, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ terör örgütünün milletin iradesine, devletin bekasına ve Türk bayrağına yönelik hain bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Türk milletinin vatan sevgisi ve cesaretiyle bu girişimi başarısızlığa uğrattığını ifade etti.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin önlendiği gün olmadığını kaydeden Babar, bu tarihin Türk milletinin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, darbe girişiminde 253 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 740 kişinin ise gazi olduğunu hatırlatan Babar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediklerini söyledi.

Türk milliyetçileri olarak devletin, milletin ve Cumhuriyet'in yanında olmaya devam edeceklerini belirten Babar, birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Babar, açıklamasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andı.