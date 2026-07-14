Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıkarak tarihe geçen bir duruş sergilediğini belirtti. Dişkaya, milli birlik ve beraberliğin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını ifade eden Dişkaya, bu tarihin milletin birlik içinde milli iradeye sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını belirten Dişkaya, Türkiye'nin geleceğinin demokrasiye, birlik ve beraberliğe sahip çıkılmasıyla daha da güçleneceğini ifade etti.

15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Dişkaya, milli birlik ve beraberliğin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.