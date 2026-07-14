Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla hayata geçirilen Dijital Usta Yanınızdayız Projesi tamamlandı. Ticaret Bakanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında yaklaşık 200 işletme, KOBİ ve kooperatif temsilcisine e-ticaret alanında eğitim verildi. Projenin ilk eğitim programı Adıyaman'da başlarken, diğer eğitimler Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle yürütülen proje, depremden etkilenen illerde üretim ve ticari faaliyetlerin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Katılımcılar eğitimlerde e-ticarete giriş, dijital görünürlüğün artırılması, mağaza yönetimi, kargo, iade ve fatura süreçleri ile satış artırmaya yönelik stratejiler hakkında bilgi aldı.

Projeyle işletmelerin dijital kanallarda daha etkin yer alması, e-ticaret süreçlerini daha verimli yönetmesi ve yerel ürünlerin çevrim içi pazarlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı.

Eğitimlerini tamamlayan işletme, KOBİ ve kooperatif temsilcilerinin e-ticarette daha güçlü yer alarak yeni iş birlikleri geliştirmesi ve ürünlerini Türkiye genelindeki pazarlara daha kolay ulaştırması hedefleniyor.