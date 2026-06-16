Altın piyasasında yükseliş eğilimi yeni haftada da devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına ilgisi sürerken, gram altın 6 bin 400 liranın üzerindeki seyrini koruyor.

Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın haftanın ilk işlem gününde alışta 6 bin 476 lira, satışta ise 6 bin 477 lira seviyelerinde işlem gördü. Son dönemdeki yükseliş trendi yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Çeyrek altında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Çeyrek altın alışta 10 bin 362 lira, satışta 10 bin 591 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını alışta 41 bin 451 lira, satışta ise 42 bin 235 lira seviyelerinde alıcı buldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın da yükselişini sürdürdü. Ons altın 4 bin 348 dolar seviyelerinde işlem görürken, piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi.

Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler ve faiz politikalarına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

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