Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği, 2026 yılı için tavsiye niteliğindeki bal satış fiyatlarını açıkladı. Birlik Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, üreticilerle yapılan istişareler sonucunda belirlenen fiyatların birliğe kayıtlı üreticiler için referans niteliği taşıdığını belirtti. Açıklanan tarifeye göre 1 kilogram süzme çiçek balı 1.250 TL, petekli çiçek balı 1.500 TL, karakovan çiçek balı ise 2.200 TL olarak belirlendi.

Birlik yönetimi ile üreticiler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen fiyatların, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı üreticileri kapsadığı bildirildi.

Başkan Mehmet Yaşar Yiğit, Adıyaman'ın doğal yaylaları ve zengin bitki örtüsü sayesinde Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek, üretilen bal ve diğer arı ürünlerinin ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.

Yiğit, arıların farklı bitki ve çiçeklerden topladığı nektarın yüksek kaliteli bal üretimine imkan sağladığını, arıcılığın yalnızca bal üretimiyle sınırlı olmadığını, meyve ve sebzelerdeki tozlaşmaya katkısıyla tarımsal verimliliği de artırdığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorluklara rağmen üreticilerin arıcılığı sürdürdüğünü ifade eden Yiğit, il dışına göç eden birçok arıcının yeniden Adıyaman'a dönerek üretime başladığını kaydetti.

Devlet destekleriyle kentte koloni sayısının, arıcı sayısının ve üretim faaliyetlerinin arttığını belirten Yiğit, son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği, bilinçsiz zirai ilaç kullanımı, ilkbahar donları, uzun süreli yağışlar ve aşırı rüzgarların bal üretimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yiğit, menşei belli olmayan düşük fiyatlı arı ürünlerinden uzak durulmasını isteyerek, doğal bal almak isteyenlerin işletme kayıt belgesi bulunan güvenilir üreticileri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından belirlenen tavsiye fiyatlarına göre;

1 kilogram süzme çiçek balı: 1.250 TL

1 kilogram petekli çiçek balı: 1.500 TL

1 kilogram karakovan çiçek balı: 2.200 TL

Başkan Yiğit, açıklanan fiyatların üreticiler ve tüketiciler için hayırlı olmasını diledi.