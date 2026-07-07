Adıyaman'da faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiricilik Yönetmeliği'nde yapılan güncel değişikliklerin ardından denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen kontrollerde tesislerin üretim faaliyetleri incelenirken, işletme sahipleri ve sorumlu personele yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Denetimlerde sürdürülebilir üretim, biyogüvenlik tedbirleri ve üretim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi üzerinde duruldu. Ekipler, yönetmelikte yapılan değişikliklerin uygulamada nasıl yürütüleceğine ilişkin üreticilerin merak ettiği konulara da açıklık getirdi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması ve biyogüvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasının önem taşıdığını belirtti.

Üreticilerin yeni düzenlemeler konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Akkan, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması, biyogüvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve mevzuata uygun üretim faaliyetlerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz denetimlerin yanı sıra üreticilerimizi yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirerek, uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda denetim ve rehberlik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA