Haziran 2026 Cuma günü Kapalıçarşı'da altın fiyatları güncellenerek yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum belli oldu.

Uzmanlar, Küresel piyasalarda İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörüler, altın piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Haftanın yüzde 2 kayıpla kapanmaya hazırlandığı ifade edildi.

Gram, Çeyrek ve Ons Altın Fiyatları

Gram altın

Alış: 6.577,53 TL

Satış: 6.578,45 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.731,00 TL

Satış: 10.824,00 TL

Ons altın

Alış: 4.440,32 Dolar

Satış: 4.440,96 Dolar

Cumhuriyet altını

Alış: 42.810,00 TL

Satış: 43.149,00 TL

Kaynak : PERRE