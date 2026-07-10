Türkiye'nin otomotiv üretimi ve ihracatındaki son verileri açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hafif ticari araç ve otobüs üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirdi. Otomotiv İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen İhracat Ödülleri Töreni'nde konuşan Bolat, 2025 yılı üretim rakamlarına göre Türkiye'nin hafif ticari araç üretiminde dünyada dokuzuncu, Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu söyledi. Otobüs üretiminde ise Türkiye'nin dünyada dördüncü ve Avrupa'da ilk sırada olduğunu aktaran Bolat, binek otomobil üretiminde de Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü büyük üretim üssü konumuna ulaşıldığını belirtti. Bakan Bolat, otomotiv sektörünün geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin sektörel ihracat sıralamasında ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen İhracat Ödülleri Töreni'ne Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, otomotiv sektörü temsilcileri, ihracatçı firmaların yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri verildi.

Türkiye'nin otomotiv üretimindeki konumuna ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bolat, “Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünyada dokuzuncuyuz, Avrupa'da birinciyiz. Otobüs üretiminde dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da birinci sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü büyük otomobil üssü konumundayız” dedi.

Türkiye ekonomisinin son 23 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Bolat, ülke ekonomisinin 1 trilyon 640 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyledi. İşsizlik oranının son 36-37 aydır tek haneli seviyelerde bulunduğunu belirten Bolat, haziran ayında mal ihracatının yüzde 22 artışla 25 milyar dolara çıktığını aktardı.

Haziran ihracat rakamının bugüne kadarki en yüksek haziran ayı verisi ve en yüksek üçüncü aylık ihracat rakamı olduğunu kaydeden Bolat, takvim etkisinin de artışta kısmen rol oynadığını dile getirdi.

Mal ithalatının yüzde 23 artışla 35,3 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70,6 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Yılın ilk 6 ayında ihracatın yüzde 3,6 artarak 136 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 4,6 yükselerek 189 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, ilk yarının yaklaşık 53 milyar dolarlık dış ticaret açığıyla tamamlandığını ifade etti.

Yıllıklandırılmış verilere de değinen Bakan Bolat, haziran sonu itibarıyla son 12 aylık mal ihracatının yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Geçen yıl aralık ayında 273,3 milyar dolar olan yıllık ihracata 4,7 milyar dolarlık artış eklendiğini söyleyen Bolat, 282 milyar dolarlık yıl sonu hedefine ulaşmak için 4 milyar dolarlık artış kaldığını kaydetti.

Hizmet ihracatının eklenmesiyle son bir yıllık toplam ihracatın haziran sonunda 400 milyar doları geçtiğini açıklayan Bolat, rakamın 400,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mal ticaretinde son bir yıllık ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 74,4 olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, sektörün Türkiye'nin ihracatında ilk sıraya yerleştiğini belirtti. Türkiye otomotiv sektörünün Avrupa'nın beşinci büyük sektörü olduğunu kaydeden Bolat, Türkiye'nin dünyada 13'üncü büyük otomotiv üretim üssü konumunda bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl 273 milyar dolarlık toplam ihracat içinde otomotiv sektörünün payının yüzde 15'i aştığını belirten Bakan Bolat, hafif ticari araç ve otobüs üretimindeki sıralamaları yeniden hatırlattı. Binek otomobil üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü sırada bulunduğunu söyledi.

Otomotiv ihracatının dağılımına ilişkin bilgi veren Bolat, 41,5 milyar dolarlık ihracatın 25 milyar dolarının ana sanayiden, 17,1 milyar dolarının ise tedarik ve yan sanayiden geldiğini açıkladı.

2026 yılının ilk 6 aylık verilerinin de sektör açısından olumlu ilerlediğini belirten Bolat, ana sanayide 12,3 milyar dolar, tedarik ve yan sanayide 8,6 milyar dolar olmak üzere toplam 21 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki otomotiv sektörü ticaretinin 61,5 milyar dolar olduğunu açıklayan Bakan Bolat, geçen yıl iki taraf arasındaki toplam ticaret hacminin 233 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Bu rakamlara göre Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 25-26'sının otomotiv ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.

Türkiye ile Avrupa arasındaki karşılıklı ticaretin dörtte birinin bitmiş otomotiv ürünleri ile tedarik ve yan sanayi ürünlerinden kaynaklandığını belirten Bolat, Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 71'inin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını söyledi. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin otomotiv ihracatında üçüncü büyük pazarı olduğunu aktardı.

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon adetlik otomotiv pazarında yerli araçların payının yüzde 30'a yakın, ithal araçların payının ise yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirten Bakan Bolat, ithal araçların yüzde 71'inin Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden geldiğini ifade etti.

Kaynak: TEKHA