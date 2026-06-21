Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, yeni haftaya da yüksek seviyelerde başladı. 21 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla gram altın 6 bin 205 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 367 liradan satılıyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken, vatandaşlar da güncel rakamları yakından takip ediyor. Ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ederken, gram altının 6 bin liranın üzerindeki seyrini koruması dikkat çekiyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükselişin devam ettiği görülüyor.

21 Haziran 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 6.205,18 TL

Çeyrek altın: 10.367,00 TL

Yarım altın: 20.703,00 TL

Tam altın: 41.138,89 TL

Cumhuriyet altını: 41.311,00 TL

Gremse altın: 103.162,70 TL

Ons altın: 4.155,83 dolar