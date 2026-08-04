Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlar, emekli aylıkları ve asgari ücrette yaşanan alım gücü kaybı yeniden gündeme geldi. Mali Müşavir Mehmet Küçük, yaptığı değerlendirmede enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, yılbaşında belirlenen ücretlerin kısa sürede alım gücünü kaybettiğini ifade etti. Küçük, açıklanan verilerin vatandaşın günlük yaşamındaki ekonomik tabloyu doğrudan yansıttığını belirtti.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Mehmet Küçük, enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesinin yıl içinde yapılan maaş ve ücret artışlarının etkisini kısa sürede azalttığını söyledi.

Küçük, yılbaşında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin, yılın ilk yedi ayında yaşanan fiyat artışları nedeniyle satın alma gücünde 5 bin 766 liralık kayıp oluştuğunu belirtti. Nominal ücret artışının tek başına refah anlamına gelmediğini ifade eden Küçük, vatandaşın aynı gelirle daha az mal ve hizmet satın alabildiğini dile getirdi.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının da ilk ayda 419 lira değer kaybettiğini belirten Küçük, emeklilerin gıda, kira ve sağlık harcamalarındaki artışlardan daha fazla etkilendiğini söyledi.

Kamu görevlilerine yılın ikinci altı ayı için verilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının önemli bölümünün temmuz ayındaki enflasyon nedeniyle eridiğini belirten Küçük, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 17,76 oranındaki artışın da ilk aydan itibaren etkisini kaybetmeye başladığını ifade etti.

ENAG'ın temmuz ayı verilerine de değinen Küçük, bağımsız araştırmada aylık enflasyonun yüzde 3,07, yıllık enflasyonun ise yüzde 50,49 olarak hesaplandığını hatırlattı. Resmî veriler ile bağımsız araştırmalar arasındaki farkın kamuoyunda tartışıldığını belirten Küçük, ekonomik değerlendirmelerde vatandaşın günlük yaşamda hissettiği alım gücünün esas alınması gerektiğini söyledi.

Mehmet Küçük, enflasyonun kontrol altına alınmadığı sürece maaş artışlarının kısa sürede etkisini yitirdiğini ifade ederek, kalıcı refahın fiyat istikrarının sağlanması ve ücretlerin gerçek enflasyon karşısında korunmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.