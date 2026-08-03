Adıyaman'da otomobil satın almak isteyen bir kişi, "Sazan Sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle 700 bin TL kaybetmek üzereyken ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde son anda mağdur olmaktan kurtuldu.

İddiaya göre, Mehmet Y. otomobilini 910 bin TL bedelle satışa çıkardı. Aracı almak istediğini söyleyen ve Mersin'den aradığı belirtilen bir kişi, 2 bin TL kapora göndererek ilanın kaldırılmasını sağladı. Daha sonra aracın fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili bu kez 700 bin TL bedelle yeniden satışa sundu.

İlanı gören Diyarbakırlı Mehmet K. şüpheliyle anlaşma sağladı. Şüpheli, gerçek araç sahibi ile alıcıyı Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki bir oto ekspertiz işletmesinde buluştururken, kendisinin şehir dışında olduğunu ve işlemleri yakınlarının takip edeceğini öne sürdü.

Araç üzerinde inceleme yapan ekspertiz işletmesi sahibi Salih Genç, taraflar arasındaki görüşmeler sırasında dolandırıcılık yöntemini fark ederek duruma müdahale etti. Yapılan telefon görüşmeleriyle olayın "Sazan Sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde araç satışı gerçekleşmedi. Böylece Diyarbakır'dan gelen alıcı, 700 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili ilgili birimlerin inceleme başlattığı öğrenildi.