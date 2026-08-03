Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki genç kız, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kızın cansız bedenine arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.
Olay, Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalık alanda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), dengesini kaybederek nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız kısa sürede gözden kayboldu.
Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Genç kızın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, olayın meydana gelişine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.