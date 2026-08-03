Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı, 9 ilçede gerçekleştirilen olağan ilçe kongrelerini tamamladı. "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla düzenlenen kongrelerde yeni yönetimler belirlenirken, teşkilatın gelecek dönem yol haritasına ilişkin mesajlar da paylaşıldı.

Gaziantep'in merkez ve kırsal ilçelerinde gerçekleştirilen kongrelerde teşkilat üyeleri bir araya geldi. Şehitkamil ile başlayan kongre süreci; Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, Araban, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Karkamış ilçelerindeki kongrelerle tamamlandı.

MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kongrelerin ardından yaptığı değerlendirmede, yenilenen teşkilat yapısıyla saha çalışmalarını daha da güçlendireceklerini belirtti. Kılıç, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" anlayışıyla teşkilatların yenilendiğini, ortak akıl ve birlik ruhuyla yeni bir döneme adım attıklarını ifade etti.

Kongre sürecinde MYK üyeleri ile milletvekillerinin teşkilatlara destek verdiğini belirten Kılıç, Divan Başkanlığı görevini üstlenen MYK üyeleri Prof. Dr. Turan Şahin, Cüneyt Göz, Timur Şaşmaz, Şerif Şaşmaz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ya teşekkür etti.

Kılıç, tamamlanan kongrelerle birlikte teşkilatların daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Gaziantep'in tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya ve parti çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca kongrelere katılan teşkilat mensupları ile dava arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni seçilen ilçe başkanları ve yönetim kurullarına başarı dileklerini iletti.