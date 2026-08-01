Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Engelliler Birim Başkanı Cengiz Erduran, Adıyaman programı kapsamında yıllar önce aynı karakolda görev yaptığı ve terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Medet Mat'ın kabrini ile ailesini ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, Erduran, şehit silah arkadaşını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek Medet Mat'ın gösterdiği fedakârlığın hafızalarındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ve İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden'in de eşlik ettiği programda ilk olarak şehit Medet Mat'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi. Daha sonra baba ocağına geçen heyet, şehidin ailesiyle bir araya geldi.

Cengiz Erduran, yıllar önce askeri personel olarak görev yaptığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki karakola düzenlenen terör saldırısında gazi olduğunu, aynı saldırıda silah arkadaşı Jandarma Er Medet Mat'ın şehit düştüğünü hatırlattı.

Ziyarette konuşan Erduran, Medet Mat'ın saldırı sırasında büyük bir cesaret ve fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Medet Mat kardeşimizle aynı karakolda omuz omuza görev yaptık. O hain saldırıda Medet kardeşimiz şehit oldu, bizler ise gazi olarak hayatta kaldık. Bugün hayattaysak bunda Medet kardeşimizin büyük payı var. O gün ortaya koyduğu cesaret ve fedakârlık sayesinde karakoldaki birçok asker hayatta kaldı. Kendisine ve bütün şehitlerimize minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerinin millet için ayrı bir değere sahip olduğunu dile getiren Erduran, ziyaretin yalnızca bir aile buluşması değil, aynı zamanda vefa ve kardeşlik duygularının ifadesi olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden ise Cengiz Erduran'ın yıllar sonra silah arkadaşının ailesini ziyaret etmek için özel olarak program yaptığını belirterek, Medet Mat'ın kahramanlığının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Şehit Medet Mat'ın babası Nusret Mat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cengiz Erduran ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Dua edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.