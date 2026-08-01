AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın spor altyapısını güçlendirecek yeni spor kompleksi yatırımının ihale sürecine girdiğini açıkladı. Yapım ihalesinin EKAP'ta 2026/1411440 ihale kayıt numarasıyla yayımlandığını belirten Kurt, yatırımın çocuklar ve gençler için önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

Projeyle birlikte Adıyaman'a 5 kulvarlı ve 200 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, 20x40 metre ölçülerinde halı saha ile 18x36 metre ölçülerinde açık basketbol ve voleybol sahası kazandırılacak.

Milletvekili Resul Kurt, spor yatırımlarının sadece tesis inşa etmekten ibaret olmadığını belirterek, çocukların ve gençlerin güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni spor kompleksiyle birlikte yüzme, futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok branşta sporcuların modern tesislerden faydalanacağını ifade etti.

Adıyaman'a eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve spor alanlarında yatırımların devam ettiğini belirten Kurt, gençliğe yapılan yatırımların öncelikli olduğunu vurguladı. Yaklaşık 330 takvim gününde tamamlanması planlanan spor kompleksinin hizmete açılmasıyla birlikte Adıyaman'ın spor altyapısına önemli bir tesis daha kazandırılmış olacak.

Resul Kurt, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yatırımın Adıyaman'a hayırlı olmasını temenni etti.