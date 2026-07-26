A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayan Filenin Sultanları, ortaya koyduğu oyunla kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Final karşılaşmasına etkili başlayan Brezilya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İlk setin ardından oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, ikinci seti aynı skorla 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü sette büyük mücadele yaşandı. Milliler, 26-24'lük skorla seti kazanıp karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-21 kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı ve FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Filenin Sultanları, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu 2023 yılında kazanmıştı. Brezilya karşısında 33 sayı üreten Melissa Vargas ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.