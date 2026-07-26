Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda Şambayat Beldesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerindeki Şambayat Beldesi yakınlarında meydana geldi. 06 CKV 1190 plakalı otomobil ile 25 DZ 234 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kazanın yaşandığı bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.