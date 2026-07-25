Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Merinos Kavşağı'nda yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 LY 391 plakalı otomobil ile 34 NYL 530 plakalı otomobil, Besni ilçesindeki Merinos Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan A.Ö., M.Y. ve E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.