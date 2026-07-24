Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan bir kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Cirit Meydan Mahallesi'nde yaşanan olayda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis gözetiminde kapısı açılan evde yapılan ilk incelemede D.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Besni ilçesine bağlı Cirit Meydan Mahallesi'nde evde yalnız yaşayan D.G.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde itfaiye tarafından kapısı açılan eve giren sağlık görevlileri, D.G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PERRE