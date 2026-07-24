Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrikada kumaş tıraşlama makinesine elini kaptıran işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede çalışan Nuri Y.'nin sağ eli, çalışma sırasında kumaş tıraşlama makinesine sıkıştı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.