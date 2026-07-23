Adıyaman'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında Şükrü T. idaresindeki 02 ABC 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Şükrü T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.