Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Saat Kulesi yakınlarında yaşanan kazada yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışma sürüyor.

Kaza, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Taner A. yönetimindeki 34 FLV 712 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra K.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Esra K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.