Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane" Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme ve denetimleri başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinde hastanede anne adaylarının güvenli, kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla belirlenen kriterler eksiksiz şekilde yerine getirildi. Fiziki altyapının güçlendirilmesinden doğum hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına, sağlık personeline yönelik eğitimlerden anne odaklı uygulamalara kadar birçok çalışma hayata geçirilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanenin anne ve bebek odaklı sağlık hizmetlerinde yüksek kalite standartlarını karşıladığı tescillendi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve başkanlığını İlkay Zengin'in yaptığı değerlendirme ekibi, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım süreçlerini, anne mahremiyetinin korunmasını, hasta güvenliği uygulamalarını, doğum alanlarının fiziki yeterliliğini ve normal doğumu destekleyen hizmet modellerini ayrıntılı şekilde inceledi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hastanenin "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandığı açıklandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, elde edilen başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirterek, "Anne Dostu Hastane unvanı yalnızca alınmış bir belge değil, annelerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Yaklaşık bir yıldır tüm ekip arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle çalışarak Bakanlığımızın belirlediği tüm kriterleri eksiksiz yerine getirdik. Bugün bu emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Anne adaylarının güvenli, konforlu ve insan odaklı bir hizmet almasının öncelikleri olduğunu ifade eden Mehmet Tepe, hedeflerinin anne adaylarının kendilerini güvende hissettikleri, mahremiyetlerinin korunduğu, normal doğumu destekleyen ve anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiren bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Tepe, "Anne Dostu Hastane" unvanının bu anlayışın Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Başhekim Mehmet Tepe, başarıda emeği bulunan hekimlere, ebelere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Değerlendirme sürecinin ardından düzenlenen programa Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan çevrim içi bağlantıyla katıldı. Koçatakan, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe başta olmak üzere hastane yönetimini ve sağlık çalışanlarını tebrik ederek "Anne Dostu Hastane" unvanının Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Dostu Hastane Programı, anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde güvenli, saygılı ve mahremiyete dayalı sağlık hizmeti almasını, gereksiz tıbbi müdahalelerin azaltılmasını, normal doğumun desteklenmesini ve anne memnuniyetinin artırılmasını amaçlıyor. Bu unvanın alınmasıyla birlikte Adıyaman'da anne ve bebek sağlığı hizmetlerinde kalite standartlarının daha da güçlenmesi hedefleniyor.