Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen Pectus Excavatum rahatsızlığı bulunan bir hastaya kapalı yöntemle Nuss Operasyonu başarıyla uygulandı. Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ile Op. Dr. Samed Baloğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecinin hastanede takip edildiği bildirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde göğüs duvarı deformitelerine yönelik cerrahi ve cerrahi dışı güncel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Hafif ve orta dereceli vakalarda vakum cihazları ile kompresyon ortezlerinden yararlanılırken, ileri derecedeki hastalarda minimal invaziv cerrahi yöntemi olan Nuss Operasyonu tercih ediliyor.

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Op. Dr. Samed Baloğlu, Pectus Excavatum ile halk arasında "güvercin göğsü" olarak bilinen Pectus Carinatum'un doğuştan gelen göğüs duvarı deformiteleri olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu rahatsızlıkların yalnızca estetik bir sorun olmadığını, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, egzersiz kapasitesinde azalma ve psikolojik sorunlara da neden olabileceğini ifade etti.

Hekimler, gelişen cerrahi teknikler sayesinde uygun hastalarda kapalı yöntemle uygulanan Nuss Operasyonu ile daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve günlük yaşama daha hızlı dönüş sağlandığını kaydetti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe ise Adıyaman'da özellikli sağlık hizmetlerinin her geçen gün arttığını belirterek, vatandaşların ileri düzey cerrahi tedaviler için il dışına gitmeden bu hizmetlere ulaşabilmesini hedeflediklerini söyledi. Tepe, başarılı operasyonda görev alan Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ile Op. Dr. Samed Baloğlu'nun yanı sıra ameliyathane, anestezi ve servis ekiplerine teşekkür ederek, hastanenin güçlü teknolojik altyapı ve uzman kadrosuyla bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceğini ifade etti.