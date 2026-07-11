Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi, sağlık alanında önemli bir çalışmaya daha imza attı. Kalp yetmezliği şikâyetiyle hastaneye başvuran 81 yaşındaki İbrahim Halil Öz'e ilk kez Kahta Devlet Hastanesi'nde kalıcı kalp pili operasyonu başarıyla uygulandı. Daha önce bu tür işlemler için çevre illerdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilen hastalar, artık Kahta'da da bu hizmetten yararlanabilecek. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen uygulama, hem sağlık çalışanları hem de bölge halkı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Genellikle büyük şehirlerdeki tam teşekküllü sağlık merkezlerinde gerçekleştirilen kalıcı kalp pili operasyonu, Kahta İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kez başarıyla uygulandı. Daha önce bypass ameliyatı geçirdiği öğrenilen 81 yaşındaki İbrahim Halil Öz, kalp yetmezliği şikâyetlerinin artması üzerine yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş tarafından muayene edilen Öz, yapılan tetkiklerin ardından vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Başarılı operasyonla kalıcı kalp pili takılan İbrahim Halil Öz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öz, "Daha önce bypass ameliyatı olmuştum. Rahatsızlığım artınca Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Doktorlarımız pil takılması gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Başta doktorlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık çevre illere gitmemize gerek kalmadı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş ise hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "İleri kalp yetmezliği olan hastamıza kalıcı kalp pili takıldı. Operasyon başarıyla sonuçlandı ve hastamızın genel durumu şu an çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel de hastanede bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlçemizde daha önce uygulanmayan bu tür operasyonların hastanemizde yapılmaya başlanması bölge halkımız için önemli bir kazanımdır. Sağlık hizmetlerinde çıtayı her geçen gün yükseltmeye ve vatandaşlarımıza yerinde, nitelikli hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi.