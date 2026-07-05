Adıyaman'ın sağlık altyapısına katkı sağlayacak üç yeni sağlık biriminin eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde inşa edilmesi için süreç başladı. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından aynı alanda Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak. Kentte sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve koordineli yürütülmesine katkı sunması beklenen yatırımla İl Sağlık Müdürlüğü kalıcı hizmet binasına kavuşacak. Proje kapsamında vatandaşların ilk basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak Aile Sağlığı Merkezi ile koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüleceği Sağlıklı Hayat Merkezi de aynı bölgede hizmet verecek. Üç sağlık biriminin tek alanda bulunmasıyla sağlık hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin artırılması ve vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Adıyaman'da eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde hayata geçirilecek yeni sağlık yatırımı için gerekli onayların tamamlandığı bildirildi. Onay sürecinin ardından Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yapımına yönelik yatırım süreci resmen başladı.

Proje yalnızca İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ile sınırlı kalmayacak. Aynı alanda vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi de inşa edilecek.

Yeni İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ile sağlık hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanırken, Aile Sağlığı Merkezi sayesinde vatandaşların ilk basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması planlanıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin de aynı alanda hizmet vermesiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması amaçlanıyor. Üç yeni sağlık biriminin eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde bir araya getirilmesiyle Adıyaman'daki sağlık hizmetlerinin daha koordineli yürütülmesi hedefleniyor.