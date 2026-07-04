Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirecek yeni yatırım kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü için yaklaşık 9 bin 820 metrekare kapalı alana sahip modern hizmet binası yapılacak. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören müdürlük binalarının yıkılmasının ardından farklı noktalarda sürdürülen sağlık hizmetlerinin yeni yatırımla daha koordineli yürütülmesi hedefleniyor. Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde hayata geçirilecek proje yalnızca İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasını kapsamayacak. Aynı alanda Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi de inşa edilecek. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan yatırımla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağını ve hizmet koordinasyonunun güçleneceğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın sağlık altyapısına yönelik yeni yatırım hakkında açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarının yıkılmasının ardından müdürlük, uzun süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki idari bina ile 9 farklı Aile Sağlığı Merkezi üzerinden hizmet veriyordu.

Deprem sonrasında yaşanan sürece değinen Kurt, "Deprem sonrası İl Sağlık Müdürlüğümüz büyük zorluklarla karşılaştı. Hizmetlerimizi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsündeki idari bina ve 9 farklı Aile Sağlığı Merkezi üzerinden sürdürmek zorunda kaldık. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için yoğun gayret gösterildi. Ancak artık kalıcı ve modern bir hizmet binasına kavuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında yaklaşık 9 bin 820 metrekare kapalı alana sahip yeni İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası yapılacağını açıklayan Kurt, yatırımın eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde hayata geçirileceğini belirtti.

Kurt, "Yeni hizmet binamız, eski 82. Yıl Devlet Hastanesi arazisinde yükselecek. Bu yatırım sadece müdürlük binasıyla sınırlı kalmayacak; aynı alanda Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi de inşa edilecek. Böylece hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşacak, hizmetlerin koordinasyonu çok daha güçlü sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımın Adıyaman'ın sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kurt, "Bu yatırım, Adıyaman'ın sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, modern ve kalıcı bir çözümle hizmet kalitesi artacak. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve özveriyle çalışan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ile yönetici ve personeline teşekkür ediyorum. Bu önemli yatırımın Adıyaman'ımıza ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.