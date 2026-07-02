Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'i ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sahadan ilettiği talep, öneri ve sorunları gündeme taşıdı. Görüşmede sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra çocuklar ve engelli bireylere yönelik başlatılan sedasyon uygulaması da ele alındı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarette, Türk Sağlık-Sen'in saha çalışmaları sırasında sağlık çalışanlarından gelen talepler ve çözüm önerileri İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ile paylaşıldı.

Şube Başkanı Fidan Karakuş, ziyaretin sağlık çalışanlarının beklentilerinin ilgili makamlara doğrudan aktarılması ve çözüm sürecine katkı sunulması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sahadan gelen konular üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokol de değerlendirildi. Protokol kapsamında diş hekimi korkusu yaşayan çocuklar ile engelli çocuklara sedasyon yöntemiyle tedavi hizmeti sunulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Karakuş, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve sağlık yöneticilerine teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Ziyaret, sağlık çalışanlarının talepleri ve sağlık hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.