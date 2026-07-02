Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Demir, Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, emeklilerin yıllarca kamu hizmetinde görev yaptıktan sonra hak ettikleri yaşam şartlarına kavuşmaları gerektiğini belirterek, mali hakların iyileştirilmesi ve uzun süredir bekleyen düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Mehmet Demir, emeklilerin çalışma hayatları boyunca ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, emeklerinin karşılığını almalarının hem toplumsal hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ekonomik gelişmelerin en fazla emeklileri etkilediğini dile getiren Demir, gelir adaletsizliği nedeniyle emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, mevcut emekli aylıklarıyla geçinmenin her geçen gün daha da güçleştiğini söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemelerin emeklilerin beklentilerini karşılamadığını belirten Demir, ek ödemeler ile eş ve çocuk yardımının emekli aylıklarına yansıtılmamasının mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. En düşük memur maaşı ile emekli aylığı arasındaki farkın giderek açıldığını dile getiren Demir, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki oranın yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Memur-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde emekli kamu görevlilerine yönelik taleplerini gündeme taşıdığını hatırlatan Demir, emeklilerin sendikal haklardan yararlanabilmesi ve toplu sözleşme süreçlerinde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında emeklilerin günlük yaşamda yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Demir, yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düştüğünü, birçok emeklinin torunlarına karne hediyesi dahi alamaz hale geldiğini ifade etti.

Mehmet Demir, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilave seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması, tüm gelir kalemlerinin emekli maaşı hesabına dahil edilmesi, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki oranın en az yüzde 75'e çıkarılması, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi, bayram ikramiyelerinin artırılması, emeklilere kira desteği sağlanması, TOKİ sosyal konutlarında öncelik verilmesi ve sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmaması yönündeki taleplerini kamuoyuyla paylaştı.