Adıyaman'da Haziran ayında şehit olan kahramanlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, dualar edilerek aziz hatıraları yad edildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Program boyunca Haziran ayında şehadet makamına ulaşan kahramanlar başta olmak üzere, vatanın birliği ve milletin huzuru uğruna can veren tüm şehitler için dualar edildi.

Etkinlikte şehitlerin fedakârlıklarının daima hatırlanacağı vurgulanırken, tüm şehitlere Allah'tan rahmet niyaz edildi.

Programa katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Kaynak : PERRE