Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Yusuf Babar, Türkiye'nin terör belasından tamamen arındırılması, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının daha da sağlamlaştırılması amacıyla ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefine destek verdiklerini açıkladı. TÜRKAV tarafından yapılan basın açıklamasında, Türk milletinin huzuru, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğünün her türlü şahsi ve siyasi hesabın üzerinde tutulduğu belirtildi. Açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin terörden kurtarılması, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve devletin bekasının korunmasına yönelik yaklaşımına destek verildiği ifade edildi. TÜRKAV, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan devlet iradesinin yanı sıra ülkenin huzur, güvenlik ve kardeşliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları desteklediğini bildirdi.

TÜRKAV'dan Terörsüz Türkiye Hedefine Destek

TÜRKAV açıklamasında, Türkiye'nin terör belasından tamamen arındırılması ve milli birlik ile beraberliğin güçlendirilmesi yönündeki Terörsüz Türkiye hedefinin desteklendiği belirtildi.

Vakfın açıklamasında, “Önce ülkem ve milletim” anlayışının temel ilke olarak benimsendiği ifade edilerek Türk milletinin huzuru, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğünün her türlü şahsi ve siyasi hesabın üzerinde olduğu kaydedildi.

Bahçeli Ve Erdoğan'a Destek Mesajı

TÜRKAV, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin terör belasından kurtarılması, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve devletin bekasının korunması konusunda ortaya koyduğu yaklaşımı desteklediğini açıkladı.

Açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan devlet iradesinin ve ülkenin huzur, güvenlik ile kardeşliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanında olunduğu belirtilerek, süreçteki yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.

Şehit Aileleri Ve Gaziler İçin Mesaj

Açıklamada, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin hatırasının ve şehit ailelerinin emanetinin TÜRKAV açısından önemli olduğu belirtildi.

Şehit ailelerinin baş tacı, gazilerin ise milletin onuru ve devletin şerefi olduğu ifade edilen açıklamada, şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anılırken gazilere de şükran sunuldu.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Türkiye'nin terörden arındırılmasının güvenlik açısından olduğu kadar gelecek nesillerin huzur ve güven içerisinde yaşaması bakımından da önem taşıdığı belirtildi.

TÜRKAV açıklamasında, terörün sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, milli birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealinin yanında olunmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda TÜRKAV'ın tarafının Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, Türk milletinin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü olduğu belirtilerek, Terörsüz Türkiye'nin güçlü devlet, huzurlu millet ve aydınlık gelecek anlamına geldiği kaydedildi.

TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar imzasıyla yayımlanan açıklama, “Allah devletimizi ve milletimizi daim eylesin. Şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin ömürleri bereketli olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun.” ifadeleriyle tamamlandı.