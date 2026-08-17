Adıyaman'da çocukların eğitim, sosyal gelişim ve kişisel becerilerini desteklemek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı çalışmalarını sürdürüyor. Program kapsamında çocukların ihtiyaçlarına göre farklı destek ve etkinlikler gerçekleştirilirken, eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları, sosyal çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmaları ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Anka Çocuk Destek Programı Genel Koordinatörü ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Mesut Polat, her çocuğun farklı yetenekleri, hayalleri ve ihtiyaçları bulunduğunu belirterek programla çocukların gelişim süreçlerine katkı sunmayı ve geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Program kapsamında şu ana kadar toplam 125 çocuğa grup çalışmaları yapılırken, çocuklara bireysel danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Çocukların Eğitim Ve Sosyal Gelişimleri Destekleniyor

Anka Çocuk Destek Programı kapsamında çocukların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenleniyor. Çalışmalarla çocukların sosyal çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve eğitim hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programın çocukların yalnızca akademik gelişimlerine değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunduğu belirtiliyor. Çocukların kendilerini değerli hissetmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve gelecek hedeflerini daha sağlam şekilde oluşturmaları için farklı çalışmalar yürütülüyor.

125 Çocuğa Grup Çalışması Ve Bireysel Danışmanlık

Anka Çocuk Destek Programı Genel Koordinatörü ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Mesut Polat, programın çocukların farklı ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini belirtti.

Polat, “Çocuklarımızın her birinin farklı yetenekleri, hayalleri ve ihtiyaçları var. Anka Çocuk Destek Programı ile onların yanında olmayı, gelişim süreçlerine katkı sunmayı ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Program kapsamında şimdiye kadar 125 çocuğa grup çalışmaları gerçekleştirilirken, çocuklara bireysel danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Aile Ve Toplum Desteğinin Önemi

Mesut Polat, çocukların gelişiminde ailelerin ve toplumun desteğinin de önemli olduğunu ifade etti. Programın çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarında daha güçlü adımlar atmalarına katkı sağlamasının yanı sıra, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmasının hedeflendiğini belirtti.

Anka Çocuk Destek Programı kapsamında yürütülen çalışmaların, çocukların eğitim, sosyal yaşam ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde devam ettiği bildirildi.