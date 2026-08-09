Adıyaman'da yol verme meselesi nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Abdurahman A.'yı durdurarak darbeden M.S.A. ve H.G. tutuklandı. Siteler Mahallesi'nde Adıyaman Otogarı yakınlarında meydana gelen olayda sürücüyü defalarca yumruklayan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Olay sırasında yaşanan şiddet anları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilere 180 bin TL para cezası uygulanırken, kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde, Adıyaman Otogarı yakınlarında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Abdurahman A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs durdurdu.

İddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle durdurulan Abdurahman A., iki şahsın saldırısına uğradı. Sürücü, kendisinden özür dilemesine rağmen şahısların yumruklu saldırısına maruz kaldı. Şüphelilerin sürücüyü darbettiği anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından Abdurahman A. bölgeden uzaklaşırken, yaşanan saldırıyla ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.S.A. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheliye 180 bin TL para cezası uygulanırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

M.S.A. ve H.G., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.