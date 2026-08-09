Gaziantep'te yaklaşık 5 yıldır tarla meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenleyen İlhan T., saldırı öncesinde siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Şahinbey ilçesinde Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden şüpheli, cami önünde iki tabancasını çıkararak peş peşe ateş açtı. Saldırıda 7 el ateş edilirken, Koyuncu'nun vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan emekli polis memuru hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganın çarşafla ticari taksiye binerek kaçması, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve polis ekiplerince yakalanması da araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İlhan T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı Cami Önünde Gerçekleşti

Olay, 7 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde üzerinde bulunan İbni Sina Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre İlhan T., yaklaşık 5 yıldır tarla meselesi nedeniyle husumet yaşadığı emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya saldırmak için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi.

Cuma namazı için camiye giden Koyuncu'yu takip eden İlhan T., cami önünde harekete geçerek üzerinde bulunan iki tabancayı çıkardı. Şüphelinin peş peşe ateş açması sonucu Koyuncu yaralandı. Saldırıda toplam 7 el ateş edildiği, kurşunlardan 3'ünün Koyuncu'nun vücuduna isabet ettiği belirtildi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Koyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çarşafla Taksiye Binip Kaçtı

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin taksiye çarşafla binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve polis ekiplerince yakalanması araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli Tutuklandı

Silahlı saldırının ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İlhan T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızı Saldırının Ardından Konuştu

Silahlı saldırıya uğrayan Ökkeş Koyuncu'nun kızı Pınar Güneş, olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayandığını söyledi. Güneş, babasının tarla konusundaki haklılığının mahkeme tarafından ortaya konulduğunu belirterek, karşı tarafla bu süreçte herhangi bir görüşme yapmadıklarını ifade etti.

Babasının namaza giderken saldırıya uğradığını anlatan Güneş, saldırganın siyah çarşaf giyerek kadın kılığında geldiğini söyledi. Babasının yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Güneş, karşı tarafla muhatap olmak istemediklerini dile getirdi.

"Devletin Arkamızda Olduğunu Bilmek İstiyoruz"

Pınar Güneş, adalet çağrısında bulunarak babasının kendilerine hiçbir zaman şiddeti önermediğini söyledi. Güneş, babasının emekli polis memuru olduğunu ve kendilerine herhangi bir olay karşısında devletin yanlarında olduğunu söylediğini aktararak, "Biz de devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.