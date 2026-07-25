Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek Bahçelievler Projesi'nde ilk kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı projede, ilk etapta inşa edilecek 20 bin bahçeli konut için ilk 5 bin hak sahibi ile 5 bin yedek isim belirlendi. Kalan hak sahiplerinin ise ilerleyen günlerde yapılacak kura çekimleriyle açıklanacağı bildirildi.

Doğayla iç içe, yatay mimari anlayışıyla planlanan Bahçelievler Projesi'nin ilk kura çekimi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kura sonuçlarının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut'un resmi internet sitelerinde yayımlanacağı açıklandı.

Kura töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir planlamasında yeşil alanların artırılması ve bahçeli konutların yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Projeye vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini belirten Şahin, yaklaşık bir yıldır hazırlıkları sürdürülen çalışmanın ilk etabının tamamlandığını ifade ederek, başvurusu bu kurada çıkmayan vatandaşların umutlarını kaybetmemesi gerektiğini, projenin etaplar halinde devam edeceğini dile getirdi.

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker ise projede emeği bulunanlara teşekkür ederek, Bahçelievler Projesi'nin kent adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da projenin planlama süreci ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Haz, projeyi geliştirerek talepte bulunan daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen bilgisayar destekli kura çekiminde 5 bin asil ve 5 bin yedek olmak üzere toplam 10 bin isim belirlendi.