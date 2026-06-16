Gaziantep'te polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda 7 adet POS cihazı, 5 adet POS slipi ve 57 bin 550 lira nakit para ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yürüttüğü bir başka operasyonda ise 2 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplam 5 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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