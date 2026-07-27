Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında evin önünde oturanların arasına daldıktan sonra tarlaya savruldu. Kazada 69 yaşındaki Ayşe Işıklar yaşamını yitirirken, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y. (19) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında evin önünde oturan kişilere çarptı, ardından tarlaya uçtu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Işıklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan A.I. (5) ve A.I. (11) ile hafif yaralanan N.A.I. (4), A.I. (3) ve sürücü A.Y., ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Işıklar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı sürücü gözaltına alınırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.