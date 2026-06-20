Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gitmek üzere yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçta bulunan Ahmet İnal (19) yaralandı.

Kazaya karışan öğrencilerin, YKS’nin TYT oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen öğrenci yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.