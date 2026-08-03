Şanlıurfa'da düzenlenen bir sünnet düğünü, alınan anlamlı bağış kararıyla farklı bir örnek oluşturdu. Pijan aşireti mensubu Kayan ailesi, sünnet düğününde takılan tüm altın, takı ve nakdi hediyeleri şehit aileleri, gaziler ile güvenlik korucularının üniversite öğrenimi gören çocuklarının eğitimine destek amacıyla bağışlama kararı aldı.

Kentte düzenlenen sünnet şölenine Türkiye'nin farklı illerinden iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Müslüm ve Mehmet Cihan Kayan'ın çocukları Halil ile Demirhan'ın sünnet düğününde alınan bağış kararı davetliler tarafından da destek gördü. Düğün boyunca takılan altınlar ve nakdi hediyeler eğitim desteği amacıyla toplandı.

Geleneksel ritüellerle başlayan programda davetliler halay çekerek sünnet sevincine ortak oldu. Toplanan bağışlar görevliler tarafından kayıt altına alınırken, ihtiyaç sahibi şehit ailelerinin üniversitede eğitim gören çocuklarına ulaştırılacağı belirtildi.

İş insanı Mehmet Cihan Kayan, düğünde yaptığı konuşmada, bu organizasyonun geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimine katkı sunmasını amaçladıklarını belirterek, benzer sosyal dayanışma örneklerinin artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Programa katılan Trabzonlu iş insanı Cengiz Ertaş ile Elazığlı iş insanı Selahattin Yıldız da alınan bağış kararını desteklediklerini belirterek, organizasyonun toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacağını ifade etti.