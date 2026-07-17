Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan 25 yaşındaki Edanur Yaman, operasyonun ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki Özel Lotus Hastanesi'nde meydana geldi. Doğum yapmak üzere hastaneye başvuran Edanur Yaman (25), Op. Dr. M.Z.D. tarafından sezaryen ameliyatına alındı. Ameliyatın ardından fenalaşan genç kadın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Edanur Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kadının hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin şikâyeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.